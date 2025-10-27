Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Valencia Basket deplasmanında!
Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:11

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın saat 23.00'te İspanya ekibi Valencia Basket'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Valencia Basket ile karşılaşacak. Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.

