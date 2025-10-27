Fenerbahçe Beko, Valencia Basket deplasmanında!

Basketbol Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Valencia Basket ile karşılaşacak. Roig Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.