Euroleague: Valencia Basket: 94 - Fenerbahçe: 79

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7'nci haftasında deplasmanda konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia Basket'e 92-79 yenildi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 4'üncü kez parkeden mağlup ayrılırken, Valencia Basket ise 4'üncü galibiyetini aldı.

Salon: Roig Arena

Hakemler: Sasa Pukl, Arturas Sukys, Eduard Udyanskyy

Valencia Basket: Pradilla 7, Kameron Taylor 17, Omari Moore 7, Jean Montero 12, Matt Castello 6, Thompson 11, Badio 15, Puerto 9, Neal Sako 4, Nogues, Lopez-Arostegui

Başantrenör: Pedro Martinez

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 18, Devon Hall 2, Khem Birch 2, Talen Horton-Tucker 16, Mikael Jantunen 4, Wade Baldwin 13, Scottie Wilbekin 11, Nicolo Melli 7, Armando Bacot 4, Bonzie Colson 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 27-13

Devre: 51-35

3. Periyot: 76-56