Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri TOFAŞ evinde Tenerife'ye kaybetti!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 22:14

TOFAŞ evinde Tenerife'ye kaybetti!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda TOFAŞ, sahasında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine 81-64 mağlup oldu.

AA
TOFAŞ evinde Tenerife’ye kaybetti!

TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'nda evinde İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini konuk etti.

Temsilcimiz, mücadeleden 81-64'lik skorla mağlup ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ventsislav Velikov, Wojciech Liszka, Julio Cesar

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Perez 10, Yiğitcan Saybir 9, Lewis 5, Blazevic 12, Thomasson 5, Whaley 9, Kidd 6, Besson 6, Tolga Geçim

La Laguna Tenerife: Huertas 15, Scrubb 7, Sastre 5, Guerra 8, Doornekamp 3, Kastadinov 2, Fernandez 6, Fitipaldo 15, Shermadini 10, Abromaitis 2, Giedraitis 8, Alderete

1. Periyot: 12-20

Devre: 28-40

3. Periyot: 51-56

ARKADAŞINA GÖNDER
TOFAŞ evinde Tenerife'ye kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz