Giriş Tarihi: 29.10.2025 21:19

Aliağa Petkimspor sahasında kazandı!

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında, evinde Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibini 84-73'lük skorla yenmeyi başardı.

AA
FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibini 84-73 mağlup etti.

İzmir temsilcisi, içerde oynadığı 2 maçı da kazanırken 1 deplasman karşılaşmasında yenildi.

Salon: ENKA

Hakemler: Zidenko Tomasovic (Slovakya), Loannis Tsimpouris (Yunanistan), Hendrik Laas (Estonya)

Aliağa Petkimspor: Efinayi 16, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum, Sajus 17, Scrubb 13, Boran Güler, Franke 24, Utomi 1, Yunus Sonsırma, Troy Selim Şav 2, Royd 8

CSM CSU Raiffeisen Oradea: Richard 17, Bropleh 9, Brandja Sy 12, Young 15, Nicolescu 3, Pridgett 9, Torok 2, Lottie 6, Nastrut

1. Periyot: 21-18

Devre: 42-33

3. Periyot: 63-52

