Fenerbahçe Opet’ten Macar ekibine iki kat fark!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçta iyi performans sergileyen sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-13, ikinci çeyreğini 53-26 üstün bitirdi.

Etkili performansını ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 88-46 önde tamamladığı maçı, 48 sayı farkla 113-65 kazandı.

Bu sonuçla "4'te 4" yapan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Macaristan temsilcisi ise 4. kez mağlup oldu.

Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği Fenerbahçe Opet'te Kayla McBride 16, Tilbe Şenyürek 15, Megan Gustafson 14, Alperi Onar ve Bec Allen 11'er, Emma Meesseman, Iliana Rupert ve Julie Allemand 10'ar, Sevgi Uzun 7 sayı, Olcay Çakır 5 sayı, İdil Saçalır ve Tuana Vural 2'şer sayı kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Alperi, 10 asist katkısı vererek "Double-Double" yaptı.