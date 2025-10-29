Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Kenan Yıldız sahne aldı, Juventus 3 golle kazandı!
Giriş Tarihi: 29.10.2025 22:56

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, evinde Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Juventus, geçici olarak takımın başında yer alacağını açıkladığı Massimiliano Brambilla yönetiminde çıktığı Udinese karşısında ligdeki 5 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

KENAN'DAN PENALTI GOLÜ

5. dakikada Dusan Vlahovic'in (penaltı) golüyle öne geçen siyah-beyazlıların diğer gollerini 67. dakikada Federico Gatti ve 90+6. dakikada Kenan Yıldız (penaltı) attı.

Konuk ekibin tek golünü 45+1. dakikada Galatasaray'dan bonservisi kiralanan Nicolo Zaniolo kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

