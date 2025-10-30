Fenerbahçe Beko, Real Madrid’e mağlup!

Euroleague'in sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'e 84-58 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid 4'üncü galibiyetini alırken, Fenerbahçe ise 5'inci kez parkeden yenik ayrıldı.

SALON: Movistar Arena

REAL MADRID: Deck 5, Lyles 14, Tavares 13, Campazzo 11, Abalde 9, Maledon 15, Hezonja 5, Garuba 10, Procida 2, Feliz, Kramer, Llull

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 2, Baldwin 14, Wilbekin 2, Bacot 10, Horton-Tucker 10, Hall 4, Birch 1, Melli 3, Colson 7, Onuralp Bitim 5, Metecan Birsen, Jantunen

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 49-22

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-35