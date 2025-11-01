Beşiktaş GAİN 44 yıl sonra bir ilki başardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 95-77 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş GAİN, ligde 6'da 6 yaptı.

Kartal, 1981-1982 sezonundan bu yana ilk kez lige 6'da 6 ile başladı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Edis

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Badzim 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3

Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 3

1. Periyot: 11-28

Devre: 36-44

3. Periyot: 58-71