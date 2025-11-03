Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes'ten Manisa Basket'e 32 sayı fark!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 21:22

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 6.hafta maçında deplasmanda Glint Manisa Basket'i 104-72'lik skorla mağlup etti.

DHA
Türkiye Basketbol Süper Ligi altıncı haftanın son maçında Glint Manisa Basket'i konuk eden Anadolu Efes maçtan 104-72 ayrılarak ligde 6'da 6 yaptı.

Maç hızlı başlayan ve farkı ilk dakikalarda çift hanelere taşıyan ev sahibi takım ilk periyottan 25-15 önde ayrıldı. 2'nci periyotta farkı arttıran lacivert- beyazlılar soyunma odasına da 55-34 önde gitti.

İkinci yarıda çok rahat dış şut imkanı bulan Anadolu Efes farkı 38 sayıya çıkararak 3'üncü periyodu 89-51 önde tamamladı. Ev sahibi ekip maçtan da 104-72 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Glint Manisa Basket'ten Yiğit Onan olurken, ev sahibi takımda Cole Swider 20 sayı üretti.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar, Duhan Köyiçi

ANADOLU EFES: Dozier 10, Ercan Osmani 10, Dessert 10, Erkan Yılmaz 3, Cordinier 7, Şehmus Hazer 15, Loyd 12, Jones 7, Swider 20, Sarper Mutaf 8, Burak Yıldızlı 2

GLİNT MANİSA BASKET: Altan Çamoğlu 2, Yiğit Onan 22, Smith 8, Johnson 7, Mintz 9, Zemaitis 16, Mustafa Yerkazanoğlu 4, Buğra Çal 2, Batu Eryurtlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-15

DEVRE: 55-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 89-51

