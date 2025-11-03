Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'ye konuk olacak
Giriş Tarihi: 3.11.2025 09:52

Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'ye konuk olacak

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında yarın(4 Kasım salı) deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle karşılaşacak.

AA
Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI’ye konuk olacak

BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle kozlarını paylaşacak.

Moraca Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, organizasyondaki son mücadelesinde Fransa temsilcisi Cosea'yı 90-60 mağlup etti. Beşiktaş GAİN, grubunda lider konumda bulunuyor.

Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi alan Karadağ ekibi ise 3. sırada yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'ye konuk olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz