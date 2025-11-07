Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray, NBA Avrupa'da mücadele etmeye kararlı
Giriş Tarihi: 7.11.2025 21:41



Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Natan, NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou'nun Ekim 2027'de başlayacak NBA Avrupa projesinde İstanbul'dan bir takımın da yer alacağını açıklamasını değerlendirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Natan, "NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır." diye konuştu.

