Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Nesibe Aydın’a takıldı!

Giriş Tarihi: 8.11.2025 17:09

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 90-83 yendi.

Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, Nesibe Aydın'a deplasmanında 90-83 mağlup oldu.

Nesibe Aydın ligde dördüncü galibiyetini aldı, Beşiktaş BOA ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Orkun Yurttaş, Münevver Özemre, Enes Duran

Nesibe Aydın: Davis 25, Bone 10, Hatice Pelin Gülçelik 6, Green 29, Yağmur Kübra Önal 10, Büşra Akgün, Turner 7, Aysude Torcu, Melike Yalçınkaya 3

Beşiktaş BOA: Pelin Derya Bilgiç 14, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Toure 10, Milic 12, Fasoula 23, Whitcomb 5, Meltem Yıldızhan, Okonkwo 10, Özge Özışık 3, İlayda Güner, Gizem Sezer

1. Periyot: 31-23

Devre: 44-45

3. Periyot: 68-68

Beş faulle çıkan: 39.36 Davis (Nesibe Aydın)

