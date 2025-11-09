Fener’den ‘Büyük’ zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, sahasında Onvo Büyükçekmece'yi muhteşem bir geri dönüşle 91-87 mağlup etti. Devreyi 19 sayı dezavantajla geçen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda kendine geldi. 3. periyotta farkı 3'e kadar düşürürken son çeyrekte de hücumda ağırlığını koyarak kazandı.
F.Bahçe, ligde üst üste 6. galibiyetini alırken Baldwin 23 sayı-9 asistle zaferin mimarı oldu. Diğer sonuçlar:
Bahçeşehir- Merkezefendi: 85-67, Türk Telekom-Karşıyaka: 111-59, Tofaş-Bursa Basket: 84-70.