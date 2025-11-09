Trabzonspor, Manisa Basket’i deplasmanda mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Manisa Basket, evinde Trabzonspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 82-93.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 26-26 eşitlikle sonuçlanırken, ilk devrenin son dakikası içerisinde baskıyı arttıran konuk takım devreyi 48-56 önde tamamladı.

3'üncü periyotta da üstünlüğünü koruyup son 10 dakikaya 64-74 önde giren Trabzonspor, maçtan 82-93 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi sayıyla Manisa Basket'te 23 sayıyla Mintz oldu. Manisa Basket, ligde 7 haftada 2 galibiyette kalırken, Trabzonspor ise bu maçın ardından 4'üncü galibiyetine ulaştı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak

MANİSA BASKET: Smith 13, Yiğit 17, Mintz 23, Altan, Johnson 8, Batu, Buğra, Zemaitis 5, Mobley 16

TRABZONSPOR: Reed 13, Berk 8, Yeboah 14, Taylor 17, Astacio 14, Grant 2, Tinkle 10, İsmail Cem, Hamm Jr. 10, Ege 2, Dorukhan 3

1'İNCİ PERİYOT: 26-26

İLK YARI: 48-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74

5 FAUL: Hamm Jr (36.47) (Trabzonspor)