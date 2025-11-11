Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv’i devirdi!

Bulduğu sayılarla ilk yarının açılısını ve kapanışını yapan Hall, ikinci yarıda da takımı adına ilk sayılara imza atan isim oldu ve sarı-lacivertli takım 8-0'lık seriyle farkı 18 sayıya taşıyarak rakibine mola aldırdı. Oyunun bu bölümünde Hall'ün özellikle dış atışlarla yakaladığı skorer oyununa Baldwin'in de eşlik etmesiyle temsilcimiz rakibine karşı açık bir üstünlük kurdu.