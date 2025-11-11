Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'de Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, üst üste 7. galibiyetini aldı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:06

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Washington Wizards'ı uzatmada 137-135 yenerek art arda 7. galibiyetini elde etti.

AA
Doğu Konferansı lideri Pistons, Little Caesars Arena'da Wizards'ı ağırladığı mücadeleyi Cade Cunningham'ın 46 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansıyla kazandı.

Sezonun 9. galibiyetini alan Pistons'ta Daniss Jenkins 24 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Duren 19 sayı, 14 ribauntla oynadı.

Peş peşe 9 olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta CJ McCollum 42 sayı, 6 ribaunt, Cam Whitmore 20 sayı ve Alex Sarr 15 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

LAKERS, HORNETS DEPLASMANINDA KAZANDI

Los Angeles Lakers, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 121-111 mağlup etti.

Luka Doncic, 38 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve Austin Reaves 24 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ın 8. galibiyetine katkı sağladı.

Art arda üçüncü, sezonun 7. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 12'ncisi Hornets'ta Miles Bridges 34 sayı, 8 ribaunt ve Kon Knueppel 19 sayı, 10 ribaunt üretti.

