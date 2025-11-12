Beşiktaş GAİN, Trento’yu eli boş gönderdi

BKT EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş GAİN, 7'nci hafta karşılaşmasında kendi sahasında İtalyan ekibi Trento'yu ağırladığı maçtan 97-83 galip ayrıldı.

Maça özellikle dış atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak başlayan rakibine özellikle Mathews'la yanıt vermeye çalışan Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 24-31 geride kapadı.

İkinci periyotta daha dirençli bir oyun ortaya koymaya çalışan ev sahibi takım, ilk yarının bitimine 25 saniye kala Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışıyla farkı tek basketi indirse de soyunma odasına 45-40 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı ve baskılı oyunla başlayan Beşiktaş periyot bitimine 6.45 kala Yiğit Arslan'ın 3 sayılık atışıyla maça 56-56 eşitlik getirdi. Siyah-beyazlılar bu basketten 40 saniye sonra da Lemar'ın üç sayılık basketiyle 59-56'lık skorla maçta ilk kez öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak son periyoda 76-63 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan temsilcimiz maçtan 97-83 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi 23 sayıyla maçın oyuncusu olan Beşiktaş'tan Lemar oldu.

SALON: BJK GAIN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Igor Dragojevic, Jordi Aliaga, Sergio Manuel

BEŞİKTAŞ GAİN: Yiğit Arslan 11, Zizic 5, Mathews 10, Dotson 5, Brown, Berk Uğurlu 4, Lemar 23, Morgan 19, Brown 10, Kamagate 6, Canberk Kuş 4, Emir Adıgüzel

TRENTO: Steward 14, Aldridge 9, Battle 16, Mawugbe 10, Airhienbuwa 8, Jakimovski 12, Niang 2, Forray 10, Bayehe 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-31

DEVRE: 45-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-63