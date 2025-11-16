Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'ndan 8'de 8!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 18:45 Son Güncelleme: 16.11.2025 18:46

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'ndan 8'de 8!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Gain, deplasmanda Trabzonspor'u 98-84 yenerek, lige 8'de 8 yaparak başladı.

İHA Basketbol
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'u 98-84'lük skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar 8'de 8 yapmayı başardı.

Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket'i konuk edecek. Trabzonspor, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TRABZONSPOR: Marcquise Reed 21, Dae Dae Grant 12, Tres Tinkle 9, Cem Ulusoy, Alican Güney, Berk Demir 5, Akwasi Yeboah 11, Royce Hamm 15, Ege Arar, Tony Taylor 5, Karlis Silins 6, Dorukhan Engindeniz

BEŞİKTAŞ GAİN: Jonah Metthews 12, Devon Dotson 8, İsmael Kamagate 11, Berk Uğurlu 9, Yiğit Arslan 8, Canor Morgan 6, Brynton Lemar 14, Canberk Kuş, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 10, Anti Zizic 20

1'İNCİ PERİYOT: 15-31

DEVRE: 36-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-78

