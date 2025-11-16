Larkin şoku! Sekiz hafta oynamayacak

Anadolu Efes'e, milli basketbolcu Shane Larkin'den kötü haber geldi. Lacivert-beyazlıların, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada33 yaşındaki sporcunun, 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Efes bu süreçte ligde Bahçeşehir Koleji, Tofaş, Aliağa Petkim, F.Bahçe Beko, G.Saray, Türk Telekom, Mersin, Büyükçekmece ve Esenler Erok ile oynayacak. EuroLeague'de ise Barcelona, Monaco, Real Madrid, Valencia, Zalgiris, BC Dubai, Asvel Lyon, Kızılyıldız, Paris Basketbol, Olimpia Milano ve Baskonia ile kozlarını paylaşacak.