Türk Telekom coştu 3’te 3 yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların formda takımı Türk Telekom, deplasmanda Mersin Spor'u 96-82'lik skorla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Ankara temsilcisinde 24 sayı atan Smith ile 22 sayı kaydeden Simonovic öne çıkan isimler oldu. Baştan sona rakibine ağırlığını koyan Telekom, devreyi 12 farkla (48-36) kapattı. İkinci yarıda da etkili oyun sergileyen konuk ekip, parkeden rahat bir zaferle ayrıldı.
Diğer sonuçlar: Bursaspor-Aliağa: 76-74, Karşıyaka-Manisa Basket: 69-80.