Kokoskov: "Bu maçta uçağı indirmeyi başardık"

Sırp başantrenör, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kokoskov, takımının mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devre arasında onlara şunu vurguladım, her antrenmanda, her maçta her şeyinizi ortaya koyuyorsunuz ve ikinci yarıda da sahada bunu yapmaya devam edin. Biz herhangi bir sıkıntıda değiliz. Sadece birkaç oyuncumuz sakat ve bunun zorluğunu yaşıyoruz. Genel anlamıyla bir sıkıntıda olduğumuzdan söz etmem. Hiçbir zaman da bu durumdan yakınmıyoruz. Bunu bahane olarak da ortaya koymuyorum." ifadelerini kullandı.

Çok özel bir oyuncu grubuna sahip olduğunu aktaran Sırp çalıştırıcı, "Bu maçta 16 yaşında A takıma çıkan gencecik bir oyuncumuza (Rüzgar Fenemen) kadroda yer verdik. Herhangi bir bahanemiz yok. Taraftarlarımıza şu mesajı iletmek istiyorum, biz sıkıntılarla boğuşan bir takım değiliz. Birkaç sakat oyuncumuz var. Biz kimler sağlıklıysa onlarla yola devam etmeye çalışıyoruz. Çok özel bir oyuncu grubundan kuruluyuz. Hiçbir oyuncumuz bencil değil. Takımın huzurunu bozan hiçbir oyuncu yok. Bazen yorgun düştüğümüz gerçek. Bunu da kabul ediyorum. Bazen uçağı indiremediğimiz durumlar oluyor. Bu maçta uçağı indirmeyi başardık. Oyuncularım çok büyük bir yürek ortaya koydu. Yoğun maç takviminde mücadele ediyoruz. Pazar günü ligde maçımız var. Haftaya da yine maçımız var. Pascual'e Avrupa Ligi'ne yeniden 'hoş geldin' diyorum. Avrupa Ligi'nde olmayı hak eden biri." şeklinde konuştu.

Lacivert-beyazlı başantrenör, bahane üretmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bahanelere sığınmıyoruz. Başantrenör olarak görevim zayıflıkların üstünü örtebilmek, eksiklikleri kapatabilmek ve güçlü yönleri daha da güçlendirmek. Elimizde başka seçenek de yok. Anadolu Efes formasını büyük bir gururla giyen harika bir takıma sahibim. İşime odaklanmak zorundayım. Mevcut duruma baktığınızda farklı sakatlıklar yaşadık. Antrenmanda Erkan'ın talihsiz sakatlığını yaşadık. Çok şanssızlıklar yaşıyoruz. 2004'te NBA şampiyonluğunu elde ettiğimizde de bizim en güçlü yönlerimizden biri takımın sağlıklı olmasıydı. Bu durumla yüzleşmek zorundayız. Sakatlıklar bu işin doğasında var."

PASCUAL: "ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ANADOLU EFES'E GERİ DÖNME ŞANSI VERDİK"

Barcelona Başantrenörü Xavier Pascual, üçüncü periyotta verimsiz oynayarak Anadolu Efes'e geri dönme şansı verdiklerini belirtti.

İlk yarıda maçı kontrol ettiklerini aktaran Pascual, "Ancak üçüncü çeyrekte Anadolu Efes'e geri dönme şansı verdik. Çok atış kaçırdık. Verimsiz oynadık. Dördüncü çeyrekte skor üstünlüğü birçok kez el değiştirdi. Öncesi kritik 3 sayılık atışı kaçırdık. Anadolu Efes son saniyede serbest atışları sayıya çevirdi ve maçı kazandı." diye konuştu.