Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Mersin Spor evinde Karşıyaka'yı mağlup etti!
Giriş Tarihi: 21.11.2025 21:31

Mersin Spor evinde Karşıyaka'yı mağlup etti!

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış karşılaşmasında, Karşıyaka'yı 92-87'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

AA
Mersin Spor evinde Karşıyaka’yı mağlup etti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Mersin Spor: OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10

Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız

1. Periyot: 22-17

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-57

Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Spor evinde Karşıyaka'yı mağlup etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz