Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe!

Az sayıda sarı-kırmızılı taraftarın önünde oynanan müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Üçüncü dakikası 4-4 eşitlikle geride kalan maçta 6-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 6. dakikanın başında 10-4 üstünlük kurdu. Rakibine 8-0'lık seriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 8. dakikada 12-10 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, ilk çeyreği 21-15 üstün geçti.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle giren Fenerbahçe, 12. dakikada skoru 28-15 öne geçti. Hücumda iyi bir performans sergileyen konuk takım, 15. dakikada 16 sayılık (18-34) fark yakaladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, farkı eritmeye çalışsa da rakibinin ataklarını savunmakta zorlandı. Müsabakanın devre arasına Fenerbahçe Opet, 42-29 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. İlk yarıya göre daha iyi hücum eden Galatasaray, buna rağmen pota altını savunmakta zorlandı. Birkaç kez farkı tek haneye indiren sarı-kırmızılı ekip, son dakikada bulduğu 5-0'lık seriyle farkı 6 sayıya çekti: 51-57. Periyot bu skorla sona erdi.

Maçın son çeyreği tempolu geçti. Galatasaray, üçüncü periyotun sonunda yakaladığı ivmeyle motivasyonunu yukarı çekti. Fenerbahçe ise McBride ile Meesseman'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle rakibinin farkı daha fazla eritmesine engel olmaya çalıştı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, 36. dakikada Ayşe ve Juhasz'ın arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle 65-65 beraberliği yakaladı. Daha sonra üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe Opet, müsabakadan 75-71 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda 21 sayı ve 6 ribauntla oynayan Smalls, maçın en skoreri oldu. Galatasaray'da ayrıca 17 sayı, 7 ribaunt üreten Juhasz ile 12 sayıyla mücadele eden kaptan Ayşe Cora'nın performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Sarı-lacivertlilerde ise 20 sayı ve 4 ribauntla oynayan Rupert, 19 sayı ve 5 ribauntla mücadele eden McBride ile kenardan gelerek 10 sayı üreten kaptan Alperi Onar galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, yeni başantrenörü Fırat Okul yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste ikinci kez mağlup oldu. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 6'da 6 yaparak yoluna yenilgisiz devam etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Önder Yılmaz, Berk Kurtulmuş, Burak Erkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 21, Ayşe Cora Yamaner 12, Derin Erdoğan 2, Juhasz 17, Kuier 7, Williams, Oblak 4, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 4, Sehernaz Çidal, Zeynep Gül 2

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 2, McBride 19, Meesseman 6, Rupert 20, Gustafson 7, Alperi Onar 10, Allemand, McCovan 7, Tilbe Şenyürek

1. Periyot: 15-21

Devre: 29-42

3. Periyot: 51-57