Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna’yı devirdi!

Eurolegue'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 66-64 skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle Eurolegue'de üst üste 5'inci toplamda ise 8'inci galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 18 sayı kaydeden Wade Baldwin oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

FENERBAHÇE: Baldwin 18, Hall 9, Biberovic 8, Horton-Tucker 8, Colson 8, Bacot 5, Melli 4, Onuralp 2, Jantunen 2, Birch 2.

VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 8, Edwards 11,Pajola 5, Niang 3, Alston Jr. 6, Morgan 13, Diarra 2, Jallow 9, Diouf 7, Hackett, Akele.

1'İNCİ PERİYOT: 15-17

DEVRE: 30-31

3'ÜNCÜ PERİYOT : 50-47