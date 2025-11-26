A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda medya günü yapıldı

Karşılaşmanın yapılacağı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve milli takımın kaptanı Cedi Osman katıldı.

Milli takımın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale kalarak uzun zaman sonra ülkeye büyük bir başarı getirdiğini belirten Hidayet Türkoğlu, "Bu başarının bir parçası olduğumuz için çok gururluyuz. Hocamıza, oyuncularımıza ve milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize başka bir gururu yaşatmak için önemli maçlara çıkacağız. Önce Bosna Hersek, sonrasında da İsviçre ile maç yapacağız. TRT'nin de yayımlamasıyla birlikte milyonlarca taraftar, milli takımımızı destekleyecek. Takımımızın ilk günden beri arkasında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Eksiklerimiz var ama burada olan arkadaşlarımızın da bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah oyuncularımız, milyonları gururlandıracak başarılar elde eder." ifadelerini kullandı.

NBA'de oynayan oyuncuların olmayacağını kaydeden Türkoğlu, "Alperen Şengün ve Adem Bona, bu takımın hücum ve defansı için çok önemli. Shane Larkin de bu takımın önemli oyuncularından. Bu eksikler de başka oyuncular için fırsat. Buradaki herkes, hak ederek milli takıma katılıyor. Bu arkadaşlarımız da kendi kulüplerinde iyi performans sergiliyor." diye konuştu.

NBA EUROPE PROJESİ

NBA Europe projesinin çok önemli olduğunu aktaran Türkoğlu, "Burada çok ağır konuşmak istemiyorum. Değersiz insanları değerli hale getirmek istemiyorum. NBA Europe projesinin ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Basketbol Avrupa Ligi'nin anlamsız egosu, ister istemez Avrupa basketboluna zarar veriyor. Zaman zaman milli takım oluşumumuz da eksik kalıyor. İnşallah güçlü bir NBA Europe yapısı, bütün bu problemi çözecektir." dedi.

Türkoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale kalmanın keyfini çıkardıklarını aktararak, "Sporcularımızın bize yaşattığı gururu tarif edemiyoruz. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın binlerce basketbolsever, Bosna Hersek karşısında bizi destekleyecektir. Milyonlarca kişi TRT'den maçı izleyebilecek. Bu nedenle onlara teşekkür etmek isteriz. Başta buraya gelecek olan tüm Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkoğlu, basketbolun içinden gelen insanlar olarak sporculara ve hocaya imkan oluşturmaya çalıştıklarını aktararak, "Bu tip başarılar, performansla kazanılıyor. Bu gururu bize yaşatan sporcularımızdır. Bizim tek şansımız, şu anda bu yönetimin başında olmamızdır. Tüm kredi antrenörümüzün ve sporcularımızındır." dedi.

ERGİN ATAMAN: "HEDEFİMİZ ŞU ANDA DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'nın geride kaldığını belirterek, "Hedefimiz şu anda Dünya Kupası'na katılmak. Zorlu bir gruptayız. Bu gruptan çıkmak yeterli olmuyor. Çaprazda da iki güçlü takım var. Litvanya ve İtalya var. Bizim grupta da Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre var. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp, Avrupa Şampiyonası finalisti olarak orada madalya kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Hazırlık döneminin tam olarak istedikleri gibi geçmediğini dile getiren Ataman, şunları kaydetti:

"Bu dönem biraz tuhaf geçiyor. Hazırlık da tam olmuyor. NBA'deki Alperen Şengün ve Adem Bona, bu dönemde oynayamıyor. NBA'de hiçbir oyuncu bu pencere maçlarında oynayamıyor. Shane Larkin'in de ciddi bir sakatlığı var. 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Cedi Osman'ın da bir sakatlığı var. O da yarınki maçta oynayamayacak. Onu İsviçre maçına yetiştirmeye çalışacağız. Bunun dışında Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer alan oyuncularımız var. Bu bizim için avantaj. Bu pencerede devşirme oyuncu olarak Tarık Biberovic'i kullanacağız. Onun da özellikle geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası elemeleri maçlarında oynaması avantaj. Yeni bir oyuncu değil. Üstelik de formda bir oyuncu."

Bugün ilk kez 12 oyuncu ile idmana çıkacaklarını aktaran tecrübeli başantrenör, "FIBA ve Basketbol Avrupa Ligi'nin program çelişkisi yüzünden bu akşam milli takımdaki çok önemli 3 oyuncumuz, Monaco-Anadolu Efes maçında olacak. Sabaha karşı İstanbul'a gelecekler. Yarın da direkt olarak maça çıkacaklar. Bunların hiçbiri bizim maçtaki mücadelemizi etkilemeyecektir. Çocuklara güveniyoruz. Onlar da '12 Dev Adam' imajını ve sevgisini hissettiler. Bunun bilinciyle sahaya çıkacaklardır. Bosna Hersek'in de birkaç önemli oyuncusu eksik ama zorlu bir mücadele olacağı kesin." şeklinde görüş belirtti.

Ataman, eksiklere rağmen oyun planlarının değişmeyeceğini vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası'ndaki stratejimizi uygulayacağız. Larkin, Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün olmaması, hücum gücümüzü etkileyecektir. Onların yerine oynayacak oyuncularımız da formda. Tarık Biberovic formda. Ömer Faruk Yurtseven de ciddi bir sakatlık yaşamıştı. 1 aydır o da top oynamıyor. Kasık sakatlığı vardı. Bugün ilk kez idmana çıkacak. Onun da Sertaç Şanlı ile birlikte 5 numara pozisyonunu dolduracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getiren Ataman, "FIBA'nın kuralları gereği, Avrupa şampiyonu da olsaydık bu elemeleri oynayacaktık. Maalesef şampiyonalarda oynayan kadrolarla, sezon içerisinde oynanan maçlardaki kadrolar farklı oluyor. Avrupa'nın en iyi takımı olmamız, bize Dünya Kupası bileti vermeyecek. Bosna Hersek de bir 'Balkan Ekolü' ve bu yüzden yarın taraftar desteğine ihtiyacımız var." dedi.

CEDİ OSMAN: "YARINKİ MAÇ ÇOK ZOR OLACAK"

Milli takım kaptanı Cedi Osman ise iki önemli maça çıkacaklarını aktararak, "Grubumuza iyi başlamak istiyoruz. Yarınki maç çok zor olacak. Bosna Hersek, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kadar gelmişti. Ev sahibiyiz ve taraftarımızın önünde galibiyetle başlamak istiyoruz. Sonrasında da İsviçre'ye gidip, orada kazanarak 2'de 2 ile gruba başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar bir arada oldukları için mutlu olduklarını kaydeden Cedi Osman, "Kısa süre de olsa burada olmaktan dolayı herkes çok mutlu. 2'de 2 yapmayı hedefliyoruz. Burada olduğumuz için mutluyuz. Öz güvenimiz de var." ifadelerini kullandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarda taraftarların milli takıma güç kattığını anlatan milli oyuncu, "Böylesine önemli bir maçta yine bizimle beraber olacaklardır. Buna inanıyoruz. Onların desteği her zaman bizim için çok önemli. Yarın taraftarımızla beraber galibiyet almak istiyoruz." dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel de keyifli bir yaz geçirdiklerini aktararak, "Dünya Kupası'nın elemeleri kolay olmayacak. Her maç çok önemli. Kısa da bir hazırlık dönemimiz var. Yazın final oynadıkları için oyuncular şu anda çok motive bir şekilde buraya geldi. Bosna Hersek maçının zor geçeceğini düşünüyorum fakat bu motivasyonla galip geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM, HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarınki Bosna Hersek maçı öncesi Turkcell Basktbol Gelişim Merkezi'nde ilk 10 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki idman, şut çalışmasıyla başladı. Antrenman, açma germe hareketlerinin ardından maçın taktik çalışmasıyla tamamlandı.