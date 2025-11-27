Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 27.11.2025 12:22

Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Igor Kokoshov ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoskov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz." denildi.

Ayrıca açıklamada, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdüreceği aktarıldı.

Kokoskov, Anadolu Efes ile 22 maçta 11 mağlubiyet yaşadı.

