Müthiş başladık!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında evinde ağırladığı Bosna Hersek'i 22 sayı farkla 93-71 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada periyotlar 29-20, 17-25, 21-13 ve 26-13 sona erdi. 12 Dev Adam'da Tarık Biberovic 20 sayıyla en skorer isim olurken Şehmus Hazer de 18 sayı kaydetti. Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, pazar günü İsviçre'ye konuk olacak.



TAKIMI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Soyunma odasına inerek sporcuları ve teknik heyeti kutlayan Erdoğan, basketbolcu Ercan Osmani'ye "Hemşehrilerini duman ettiniz ya" dedi. Başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman, EuroBasket 2025'te kazandıkları gümüş madalyayı Erdoğan'a takdim etti.

ERDOĞAN'DAN DESTEK

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler takip etti.