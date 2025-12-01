Devler İsviçre’yi ezdi geçti

Avrupa ikincisi apoletiyle Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 1. Tur C Grubu'nda ikide iki yaptı. İlk maçında Bosna Hersek'i 93-71 yenen 12 Dev Adam, dün deplasmanda İsviçre'yi 25 sayı farkla 85-60 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-23 önde geçen, soyunma odasına 25-41 üstün giden milliler, etkili oyununu 3. periyotta da sürdürdü. 42-65 ile final periyoduna giren Ay-Yıldızlılar salondan 85-60 üstün ayrıldı. Yiğitcan Saybir 19 sayı ile maçın en skorer ismi olurken bu sayıların 15'i üçüncü periyotta geldi. Tarık Biberovic 16, Furkan Korkmaz 12, Ömer Faruk Yurtseven 11 sayı ile farklı galibiyette rol oynadı. 3 bin kişinin izlediği kapalı gişe karşılaşmada Türkler'in sayısının çokluğu dikkat çekti.A Milli Takım'ın koçu Ergin Ataman, İsviçre'de kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ederken, "Vatandaşlarımızla gurur duyuyorum. Vatan, bayrak sevgimiz tartışılmaz. Taraftarımıza bu galibiyet hediye olsun. İsviçre, iki gün önce Sırbistan'ı az kalsın yeniyordu. Oynayan oyuncularımız, olmayanları aratmıyor. Çünkü sahada Milli Takım var" diye konuştu.