NBA: Oklahoma City Thunder seriye bağladı!

NBA'de normal sezon 6 karşılaşmayla devam etti. Oklahoma City Thunder, Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'u 124-112'lik skorla mağlup ederek, üst üste 13 toplamda da 21. galibiyetini elde etti.

Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 38 sayıyla takımını sırtlarken, Jalen Williams 22 sayı ve Chet Holmgren de 21 sayıyla mücadele etti. Ligde 11. yenilgisini alan Warriors'ta ise Brandin Podziemski ile Pat Spencer 17'şer, Seth Curry 14 ve Draymond Green de 13 sayıyla oynadı.

ADEM BONA'DAN 4 SAYI

Philadelphia 76ers evinde Washington Wizards'ı 121-102'lik skorla yendi. Bu sezonki 11. galibiyetini kazanan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla oynarken, Tyrese Maxey 35 sayı ve Jared McCain de 14 sayıyla katkı verdi. Ligde 17. mağlubiyetini alan

Washington'da ise Tristan Vukcevic 16 sayı, Marvin Bagley, Will Riley ile Justin Champagnie de 13'er sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Philadelphia 76ers: 121 - Washington Wizards: 102

Toronto Raptors: 121 - Portland Trail Blazers: 118

Boston Celtics: 123 - New York Knicks: 117

San Antonio Spurs: 126 - Memphis Grizzlies: 119

New Orleans Pelicans: 142 - Minnesota Timberwolves: 149

Golden State Warriors: 112 - Oklahoma City Thunder: 124