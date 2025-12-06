Fenerbahçe Opet, Kayseri Basketbol karşısında zorlanmadı

- Melikgazi Kayseri Basketbol: 79 - : 93

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-93 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2

1. Periyot: 15-26

Devre: 31-45

3. Periyot: 58-67