EuroCup: Beşiktaş GAİN uzatmalarda kazandı

Ante Zizic'in basket faulden kazandığı sayılarla maça başlayan Beşiktaş GAİN ilk periyodu 27-19 önde kapattığı karşılaşmada soyunma odasına da 47-38 önde gitti. İkinci yarıya daha etkili savunma yaparak başlayan rakip takım oyuna dengeyi getirdi ve 3'üncü periyottan 65-64 önde ayrıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın son periyodunda siyah-beyazlılar bitime 18 saniye kala Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle skoru 80-80'e getirerek maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmada daha rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş farkı çift hanelere çıkararak salondan 94-85 galip ayrıldı.

Konuk ekip adına 27 sayı üreten Flowers'ın sayıları takımını galibiyete taşımaya yetmezken ev sahibi takımda süren alan tüm oyuncular takımlarına skor katkısı sundu.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Hugues Thepenier, Vasiliki Tsaroucha, Christian Theis

BESİKTAS GAİN: Mathews 14, Morgan 8, Zizic 16, Brown 4, Berk Uğurlu 12, Dotson

10, Brown 13, Lemar 5, Yiğit Arslan 6, Kamagate 6

LİETKABELİS PANEVEZYS: Flowers 27, Kullamae 18, Mutic 5, Danusevicius 10, Aimaq 5, Furmanavicius 5, Lavrinovicius 3, Maldunas 2, Morris 7, Bickauskis, Kuliesa 3

1'İNCİ PERİYOT: 27-19

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-65