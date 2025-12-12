Anadolu Efes’te Pablo Laso dönemi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in yeni başantrenörü belli oldu.

Lacivert-beyazlı ekibin başına İspanyol koç Pabo Laso getirildi. Laso'nun Türkiye Basketbol Ligi lisansı da resmen çıkarıldı.

LASO'NUN KARİYERİ

EuroLeague'in en deneyimli koçlarından biri olan Pablo Laso, 2011–2022 yılları arasında uzun süre Real Madrid'in başında görev yaptı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 ve 2018 sezonlarında hem EuroLeague zaferine ulaştı hem de yılın koçu ödülünü kazandı. İspanya'da 5 lig, 6 da Kral Kupası şampiyonluğu bulunan Laso, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Bayern Münih'in başına geçti.

Almanya'daki bir sezonluk görevin ardından geçtiğimiz sezon Baskonia'yı çalıştırdı.