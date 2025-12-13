Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş 11'de 11 yaparak yoluna devam ediyor!
Giriş Tarihi: 13.12.2025 21:10

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş 11'de 11 yaparak yoluna devam ediyor!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi.

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş 11’de 11 yaparak yoluna devam ediyor!
  • ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar böylelikle ligde 11'de 11 yapmayı başardı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Flynn 8, Ponitka 1, İsmet Akpınar, Cavanaugh 21, Williams 20, Koprivica 6, Mitchell 6, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Hale 18

Beşiktaş GAİN: Mathews 7, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 10, Vitto Brown 11, Zizic 14, Dotson 17, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Lemar 16, Canberk Kuş

1. Periyot: 17-23

Devre: 36-46

3. Periyot: 59-76

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş 11'de 11 yaparak yoluna devam ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz