Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda rahat kazandı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:43

Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda rahat kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 96-64 mağlup etti.

AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda rahat kazandı
  • ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 96-64 yendi.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Sezer Bor, Rahmi Güner

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 6, Dilara Tongar 9, Elif Emirtekin 10, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 12, Saliha Mandıracı 15, Nisa Yalçın 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 6, Sude Yılmaz 7, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 16, Johannes 12, Kuier 13, Williams 11, Oblak 5, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 9, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Gül 3

1. Periyot: 16-26

Devre: 27-48

3. Periyot: 39-67

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda rahat kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz