Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde hayati maçta!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 yenilgi alarak düşme hattında son sıradan kurtulamayan Karşıyaka yarın hayati öneme sahip deplasmanda kendisiyle birlikte düşme potasında bulunan Büyükçekmece Basket'e konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak.

Ligin 52 yıldır küme düşmeyen en köklü takımlarından olan yeşil-kırmızılı ekip bu sezon 10 haftada 1 galibiyet alabildi. Büyükçekmece'nin de Kaf-Kaf gibi tek galibiyeti bulunuyor. Bu maçı kazanırsa düşme hattından kurtulma yarışında umutlanacak Karşıyaka mağlubiyet durumunda ise tek başına dibe demir atacak. Karşıyaka'ya FIBA'lık olan eski yabancılarından Vernon Carey'e olan 1.2 milyon Dolar tutarındaki borcu yüzünden geçen ay sonunda yeniden transfer yasağı gelmişti.,