Hidayet Türkoğlu, ’FIBA Onur Listesi’ne girdi!

A Milli Basketbol Takımı, Anadolu Efes ve Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geçen 20 yıllık kariyerine sayısız başarılar sığdıran ve 2016 yılından bu yana Türk basketboluna hizmet eden 46 yaşındaki Hidayet Türkoğlu, "FIBA Onur Listesi"ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.

30 yıl önce başladığı profesyonel kariyerinde Anadolu Efes ile 4 yılda 5 kupa kazanan Türkoğlu, 2000 NBA draftında Sacramento Kings tarafından 16. sırada seçilerek 997 maçlık tarihi yolculuğuna başladı.

2009'DA ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI

NBA'de bir maça ilk 5'te çıkan ilk Türk oyuncu olan, Magic'teki ikinci döneminde takıma son çeyrekteki katkısıyla "Mr. Fourth Quarter" lakabını alan Türkoğlu, 2009 NBA finalinde şampiyonluğa çok yaklaştı ama Los Angeles Lakers engelini geçemedi.

EN İYİ 5'E GİRDİ

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ile gümüş madalya sevinci yaşayan Türkoğlu, 12,3 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi.

Türkoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda sporcu olarak yaşadığı podyum başarısını geçen yaz ilk kez Türkiye sınırları dışına taşıyarak tarihe geçti.

MİLLİ FORMAYLA 309 MAÇ

Tüm yaş gruplarında milli formayı 309 kez giyen ve 3 bin 475 sayı atan Türkoğlu, 2001'de Avrupa Şampiyonası'nda, 2010'da ise Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadroda yer aldı.

2010 Dünya Şampiyonası'nda 12,3 sayı, 4,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamasıyla final yolunda önemli rol oynayan Türkoğlu, turnuvanın en iyi 5'ine seçildi.

Türkoğlu; 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ve 2013 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarında ve 2002 ile 2010'daki Dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı formanın başarısı için mücadele etti.

İLK KEZ 94'TE GİYDİ

İlk olarak 1994 yılında milli formayı giyen Türkoğlu, NBA'de olduğu gibi milli takım formasıyla da basketbolseverlerin hafızasına kazınan performanslara imza attı.

A Milli Takım'da ilk Avrupa Şampiyonası heyecanını 1999'da yaşayan ve maç başına ortalama 24,6 dakika süreyle oynayan Türkoğlu, 12,4 sayı ortalamasıyla milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

NBA'DE EN FAZLA MAÇ OYNAYAN TÜRK BASKETBOLCU

15 yıllık NBA kariyerinde 6 takımın formasını giyen Türkoğlu, normal sezonda 997 (571'i ilk beş), play-off'larda ise 109 maça çıkarak "NBA'de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu" ünvanını aldı.

NBA kariyerini 11,1 sayı, 4 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla tamamlayan Türkoğlu'nun 10 bin sayı barajını aşan (11 bin 22) tek Türk oyuncu olma başarısı da henüz geçilemedi.

Türkoğlu, Orlando Magic'te yakaladığı istatistiklerle de kulüp tarihinde iz bıraktı.

Magic'in tüm zamanlar istatistik sıralamasında Türkoğlu, oynadığı dakika sayısı (beşinci, 16 bin 233), üç sayılık atış sayısı (beşinci, 794), asist sayısı (altıncı, bin 927), serbest atış sayısı (altıncı, bin 402), attığı sayı (yedinci, 7 bin 216), oynadığı maç sayısı (yedinci, 497), ribaunt sayısında (sekizinci, 2 bin 221) ilk 10'da yer alıyor.

FIBA ONUR LİSTESİ

Uluslararası basketbolun tarihini, gelişim sürecini ve oyuna yön veren isimleri kayıt altına alma hedefiyle hayata geçirilen FIBA Onur Listesi, basketbolun dünya genelinde yaygınlaşmasına ve farklı kıtalarda kök salmasına katkı sağlayan figürleri onurlandırmayı amaçlıyor.

Basketbolu yalnızca sportif başarılar üzerinden değil; etki, süreklilik ve tarihsel iz üzerinden değerlendiren FIBA Onur Listesi'ne oyunu dönüştüren, ülkelerinde basketbolu sıçrama noktasına taşıyan ve kıtalar arası etki yaratan figürler seçiliyor.

FIBA Onur Listesi'ne bu yıl Türkoğlu'nun yanı sıra Sue Bird (ABD), Celine Dumerc (Fransa), Clarisse Machanguana (Mozambik), Dirk Nowitzki (Almanya), Ismenia Pauchard (Şili), Wang Zhizhi (Çin) ve Ludwik Mietta-Mikolajevicz de (Polonya) seçildi.

2026 "Onur Listesi"ne seçilenler için 21 Nisan 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de tören düzenlenecek.