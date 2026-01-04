Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme imzaladı!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 23:09

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme imzaladı!

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme imzaladı!
  • ABONE OL

EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko kadrosuna bir takviyede daha bulundu. Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Nando De Colo ile el sıkıştı.

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo transferini resmen açıkladı. Fransız basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2019-22 yılları arasında Çubuklu formamızı başarıyla terleten, bu dönemde kazandığımız başarılarımızda büyük pay sahibi olan eski oyuncumuz Nando De Colo (1987 - 1.96cm - G) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamızla Türkiye Ligi (2021-22) ve Türkiye Kupası (2019-20) şampiyonlukları yaşayan Fransız guard, yeniden Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökecek."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ile sözleşme imzaladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz