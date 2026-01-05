Geçmiş olsun Alperen

NBA'DE Houston Rockets formasıyla fırtına gibi esen, All-Star kadrosuna girmeyi başaran milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e nazar değdi. 23 yaşındaki oyuncu, Dallas Mavericks maçının 52. saniyesinde ribaund mücadelesinin ardından sağ ayak bileğinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Soyunma odasına götürülen milli yıldızın acısı yüzüne yansıdı. Yeni yılın hemen başında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2026'ya kötü başlayan Alperen Şengün'ün sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. İlk belirlemelere göre 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu arada Houston Rockets, Dallas Mavericks'e deplasmanda 110-104 yenildi. Bu sonuçla birlikte Houston 32. maçında 11. mağlubiyetini aldı.