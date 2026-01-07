Erdem Can: Bu maç sıralama açısından önemliydi

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, "Son iki haftada BKT Avrupa Kupası'nda kaybettikten sonra bu maç özellikle sıralama açısından önemliydi. Yetenekli bir takıma karşı oynadık ama bizim için kabul edilemez olan şey, son çeyrekte yediğimiz 27 sayı. Aslına bakarsanız maçın geneline yaymaya çalıştığımız savunma sertliğini doğru şekilde kullanamamamız, bunun üzerine mutlaka çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Can, Avrupa'da üst üste kaybedilen maçlara ilişkin soruya, "Bourg maçını evimizde kaybettiğimizde son topa kadar geldik ve top kaybı yaparak kaybettik. Ondan sonra da Buducnost maçında son çeyrekte çok kötü bir savunma performansı sergiledik. Rakibimizin erken ataklarına hiç karşılık veremedik. Dolayısıyla onun sirayet ettiği bir son çeyrek yaşadık. Fakat bugün maçı kapatabildik. Bu şanssızlıkla açıklanabilecek bir şey değil. Savunma tamamen konsantrasyon ve enerji işidir. Konsantrasyonunuz ve enerjiniz üst düzeyde olmazsa istediğiniz kadar savunma bilginiz olsun doğru sonuçları alamazsınız." yanıtını verdi.