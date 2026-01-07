Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman'dan Panathinaikos'taki geleceğine dair iddialı açıklama
Giriş Tarihi: 7.01.2026 18:42

Ergin Ataman'dan Panathinaikos'taki geleceğine dair iddialı açıklama

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ya da Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşamamaları halinde görevinden ayrılacağını söyledi.

AA
Ergin Ataman’dan Panathinaikos’taki geleceğine dair iddialı açıklama
  • ABONE OL

Ataman, EuroLeague'in 21. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna ile yarın Atina'da oynayacakları maçtan önce gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde çıktıkları son 2 müsabakada Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan'a mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, "Oyuncularıma büyük güvenim var. Onlar için başka büyük meydan okuma gerçekleştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak, Atina'dan ayrılacağım." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman'dan Panathinaikos'taki geleceğine dair iddialı açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz