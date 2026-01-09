Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası’nda finalde!
Giriş Tarihi: 9.01.2026 19:05

Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası’nda finalde!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup etti ve finele yükseldi

DHA
Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası’nda finalde!
  • ABONE OL

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın birinci periyodunu 22-14 önde götüren Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin karşısında devreyi 41-36 geride kapattı.

Üçüncü periyotta 61-51 farkla önde giden Fenerbahçe Opet, maç sonunda Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek finale çıktı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 15, Meesseman 10, McCowan 2, McBride 10, Allemand 8, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 12, Alperi Onar, Rupert 14, Tuana Vural 2, Meltem Avcı Yılmaz

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 7, Burke 17, Esra Ural Topuz, Vanloo 8, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 5, Sventoraite 3, Geiselsoder 11, Eslem Güler

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

DEVRE: 36-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası’nda finalde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz