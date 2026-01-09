Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası’nda finalde!

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın birinci periyodunu 22-14 önde götüren Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin karşısında devreyi 41-36 geride kapattı.
Üçüncü periyotta 61-51 farkla önde giden Fenerbahçe Opet, maç sonunda Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66 yenerek finale çıktı.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 15, Meesseman 10, McCowan 2, McBride 10, Allemand 8, Olcay Çakır Turgut 11, Williams 12, Alperi Onar, Rupert 14, Tuana Vural 2, Meltem Avcı Yılmaz
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3, Juskaite 7, Burke 17, Esra Ural Topuz, Vanloo 8, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş 5, Sventoraite 3, Geiselsoder 11, Eslem Güler
1'İNCİ PERİYOT: 22-14
DEVRE: 36-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51