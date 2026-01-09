Galatasaray Çağdaş Faktoring, Türkiye Kupası’nda finalde!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası yarı finalinde Emlak Konut ile karşı karşıya geldi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda baştan sona heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmanın ilk periyodu 20-19, ilk yarısı 37-36, üçüncü periyodu da 47-45 sonuçlandı.
Dördüncü periyodun bitimine 2.7 saniye kala skor 64-64 berabereyken pota altından topu tipleyen Galatasaraylı Williams takımına 66-64 galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılılarda Williams 24 sayıyla galibiyete katkı yaptı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final maçı pazar günü saat 16.00'da aynı salonda oynanacak. Finaldeki derbi eşleşmesinde rakibini mağlup eden takım kupayı havaya kaldıracak.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Williams 24, Oblak 6, Gökşen 2, Ayşe 12, Kuier 10, Smalls 2, Sehernaz, Derin 4, Elif 3, Johannes 3
EMLAK KONUT: Ferda, Thomas 19, Macaulay 17, Berfin 11, Ndour 9, Ceren 3, Delaere, Melek, Holesinska 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-19
DEVRE: 37-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45