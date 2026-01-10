Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe'de Bonzie Colson sakatlandı
Fenerbahçe'de Bonzie Colson sakatlandı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) oynanan Dubai Basketbol maçında sakatlanan Bonzie Colson'un tendonunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li basketbolcusu Bonzie Colson'un hastanede yapılan kontrollerinde sağ dizinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Euroleague'in 21. haftasında 8 Ocak Perşembe günü Dubai Basketbol ile oynadığı karşılaşmada Bonzie Colson sağ dizinden sakatlık yaşadı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'un, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" denildi.

