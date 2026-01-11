Aslan, lider Beşiktaş’a kükredi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki dev derbide Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği lider Beşiktaş GAİN'i 89-73'lük skorla yıktı. İlk periyodun 7. dakikasında sarı-kırmızılılar, farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Kartal, skoru eritse de Aslan, ilk çeyreği 23-22 önde bitirdi. İvmesini yitirmeyen Cimbom, soyunma odasına da 47-44 önde girdi. İkinci yarıda Beşiktaş, hücumda zorlanırken G.Saray, farkı çift haneye (62-52) yükseltti ve üçüncü çeyreği 68-59 üstün tamamladı. Son periyotta baskın oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Erokspor-Merkezefendi: 82-76, Türk Telekom-Manisa Basket: 86-74.