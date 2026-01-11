Bakan Bak’tan Fenerbahçe Opet’e tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."