Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı!
Giriş Tarihi: 11.01.2026 19:26

Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet için bir tebrik mesajı paylaştı.

AA
Bakan Bak’tan Fenerbahçe Opet’e tebrik mesajı!
  • ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz