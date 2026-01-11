Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray, John Petrucelli'yi transfer etti
Giriş Tarihi: 11.01.2026 17:06 Son Güncelleme: 11.01.2026 17:10

Galatasaray, John Petrucelli'yi transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli ile 2025-2026 sezonuna kadar sözleşme imzaladı.

İHA
Galatasaray, John Petrucelli’yi transfer etti
  • ABONE OL

Galatasaray, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli'yi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edilerek, "Hem kulüp seviyesinde hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler edinen 193 cm boyundaki Petrucelli; enerjisi, oyunun iki yönünü oynayabilen yapısı ile sezonun ikinci yarısından itibaren Galatasaray forması altında sahaya çıkarak takımımıza güç katacak. Deneyimli oyuncuya, başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

ABD'nin New York eyaletinde dünyaya gelen Petrucelli, basketbol kariyerine kolej seviyesinde Molloy College'da başladı ve üniversite sonrası profesyonel kariyerine NBA organizasyonlarında adım atarak, Orlando Magic bünyesinde NBA Summer League ve G-League seviyelerinde forma giydi. 33 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da da Ratiopharm Ulm, Germani Brescia ve son olarak da Trapani Sharks'ta oynadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, John Petrucelli'yi transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz