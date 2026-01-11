Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe!

FENERBAHÇE OPET BU SEZON KAYBETMEDİ

Fenerbahçe Opet, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı. Ligde 13'te 13 yapan Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de ise 8'de 8 ile yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı 109-56, yarı final maçında ise Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup ederek finale yükselmişti.