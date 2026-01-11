Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında 86-66'lık skorla galip geldi.
Bu sonucun ardından Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe oldu.
Final maçında karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 20 sayı farkla 86-66 mağlup ederek 15. kez bu kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından sezonun ikinci kupasını kazandı.
EN ÇOK KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE
İlki 1992-93 sezonunda oynanan Kadınlar Türkiye Kupası'nda toplam 15 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Opet, Kadınlar Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor.
FENERBAHÇE OPET BU SEZON KAYBETMEDİ
Fenerbahçe Opet, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı. Ligde 13'te 13 yapan Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de ise 8'de 8 ile yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nesibe Aydın'ı 109-56, yarı final maçında ise Çimsa ÇBK Mersin'i 84-66'lık skorla mağlup ederek finale yükselmişti.