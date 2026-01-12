Potada da kanarya!

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenen Fenerbahçe Opet, kupayı tarihinde 15'inci kez kazanarak kendisine ait olan rekoru tazeledi: 86-66. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dörtlü final organizasyonunun şampiyonluk maçında sarı-lacivertliler, mücadeleyi baştan sona üstün götürdü. Kanarya, ilk periyodu 21-16, devreyi 47-35, üçüncü çeyreği de 63-55 önde tamamladı. Fenerbahçe'de Meeseman 17, Rubert 16, Mc Bride 15 sayı attı. Galatasaray'da Williams'ın 15 sayısı farklı yenilgiye engel olamadı.

BAŞKAN SARAN'A SEVGİ SELİ

İKİ takım taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu finali Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi de sarı-lacivertli takımın benchinin arkasında izledi. Fenerbahçeli basketbolseverler, Saran'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Başkan da taraftarların tezahüratlarına alkışlarla yanıt verdi. Sadettin Saran, maç boyunca mücadeleyi ayakta büyük heyecanla takip etti.