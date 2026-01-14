Erdem Can: İkinci yarı oyuna doğru şekilde yaklaştık

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, şunları kaydetti:

"İkinci yarıdaki mücadelemiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarı oyuna doğru şekilde yaklaştık, doğru konsantrasyonla yaklaştık. Ancak ilk yarı bizim açımızdan kabul edilebilir değildi. Bundan sonra deplasmanda çok önemli bir Panionios maçı var, ona hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce de Türkiye liginde hafta sonu çok önemli bir maçımız var, onun için mental ve fiziksel olarak gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor."