Sarunas Jasikevicius: Daha fazla kupalar kazanmayı hedefliyoruz!

EuroLeague'in 22. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Valencia Basket'i 82-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini söyledi.

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "İlk yarıda sezonun en iyi performanslarından birini sergiledik. Çok disiplinli oynadık. Maçın temposunu kontrol ettik. İlk yarıda çok iyiydik. İlk yarıda neleri yapmamız, ikinci yarıda da neleri yapmamamız gerektiği konusunda dersler almamız gereken bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada 16 sayı kaydederek Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olan yeni transfer Nando de Colo'nun performansıyla ilgili de konuşan Sarunas Jasikevicius, "De Colo'nun aynı katkıyı vermesini bekliyoruz. De Colo, özel bir oyuncu. Ona sahip olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin 3 yıl uzatılmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Litvanyalı başantrenör, şunları kaydetti:

"İşimi yapmaya devam ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha sakin olmam gerektiğini biliyorum. Hiçbir zaman tatmin olmuyorum. Bu, problemlerimden biri. Oyunculuk dönemimde olduğu gibi çok rekabetçiyim. Bu hem güçlü yanım hem de zayıf taraflarımdan biri. Kazandıklarımız müzeye gidiyor biz ise Fenerbahçe için her zaman daha fazla kupalar kazanmayı hedefliyoruz."

Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez ise maç boyunca iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Martinez, "Çok zor ve fiziksel bir maçtı. Savunmada sorunlar yaşadık. Bire birlerde rakibi durdurmakta zorlandık. 40 dakikada boyunca savaştık ve pes etmedik. Bu açıdan mutlu olmalıyız. Fenerbahçe Beko'yu galibiyetten dolayı tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.